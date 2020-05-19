Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра 

Алевтина Жаркова 47 минут назад
Мэра сахалинского города снова поймали на браконьерстве. На этот раз градоначальника Охи Сергея Гусева уличили в отстреле уток, охота на которых запрещена в весенний период. При этом сам чиновник подтвердил, что знал о существовании такого запрета.
Напомним, что в 2017 году Сергея Гусева лишили права на охоту на год, после того как он попался на отстреле птиц до официального открытия сезона. Сегодня же стало известно, что случай с мэром — любителем поохотиться на дичь предложили изучить в комитете Государственной Думы по экологии и охраны окружающей среды. Об этом заявил глава комитета Владимир Бурматов.
Происшествия , Видео , Владимир Бурматов , Сергей Гусев , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты точные шансы появления инопланетян
Раскрыты точные шансы появления инопланетян
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Новые правила в школах после карантина станут провальными
Новые правила в школах после карантина станут провальными
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
Жена объяснила побег мужа от силовиков в Сочи
Жена объяснила побег мужа от силовиков в Сочи
Видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
01:27
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
Армия
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
02:07
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение