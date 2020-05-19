Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра 

Мэра сахалинского города снова поймали на браконьерстве. На этот раз градоначальника Охи Сергея Гусева уличили в отстреле уток, охота на которых запрещена в весенний период. При этом сам чиновник подтвердил, что знал о существовании такого запрета.
Напомним, что в 2017 году Сергея Гусева лишили права на охоту на год, после того как он попался на отстреле птиц до официального открытия сезона. Сегодня же стало известно, что случай с мэром — любителем поохотиться на дичь предложили изучить в комитете Государственной Думы по экологии и охраны окружающей среды. Об этом заявил глава комитета Владимир Бурматов.