Россиянин покашлял в магазине и получил удар бутылкой

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Житель Москвы покашлял в магазине и получил от испугавшегося продавца литровой бутылкой по голове. Тот решил, что покупатель кашлянул на него специально, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадавшего клиента госпитализировали. Нападавшего задержали, он находится под подпиской о невыезде.