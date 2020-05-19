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В Ярославле убили напавшего на мужчину медведя 

ТАСС 1 час назад
В Ярославле убили напавшего на мужчину медведя
Фото: РИА Новости
Напавший на мужчину в ночь на понедельник в Дзержинском районе Ярославля медведь был убит, сообщила пресс-служба регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.
"В течение 15 часов медведь оставался на границе с городской чертой, не уходил вглубь леса, а находился на опасно близком расстоянии от населенного пункта. Возможность повторного визита медведя, чье поведение, по мнению специалистов, нехарактерно и не является адекватным, оставалась. Поэтому совместно с егерями в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья ярославцев животное пришлось ликвидировать", — говорится в сообщении.
Специалистам удалось установить, что в город выходил трехлетний медведь. В департаменте не исключают, что он был заражен бешенством, у животного взяли пробы и отправили на экспертизу.
"Вес медведя в трехлетнем возрасте составляет около 80 килограммов. По физическим возможностям животного, когти которого более 4 см, он значительно превосходит по силе взрослого крепкого человека. Поэтому встреча с диким зверем может закончиться печально", — цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета охраны и использования животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимира Сафонова.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись нападения медведя. Мужчина стоял на тротуаре и разговаривал по телефону, в этот момент на него набросился медведь. По данным местных СМИ, отбиться от медведя ему помог таксист, он спугнул животное и отвез мужчину в ближайшую больницу. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении.
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Происшествия , Дзержинский , Ярославль
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