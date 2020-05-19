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В Иркутской области вспыхнул крупный пожар на предприятии 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Крупный пожар вспыхнул на предприятии под Иркутском
Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье
Крупный пожар вспыхнул на предприятии по производству деревянных паллет на территории промышленной зоны в населенном пункте Чунский Иркутской области, возгорание удалось ликвидировать на площади более 2 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В промышленной зоне микрорайона Северный загорелась кровля одноэтажного … здания по производству деревянный паллет. Пожар удалось полностью ликвидировать на площади 2115 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий возгорания привлекались 26 человек и 9 единиц техники.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости , Иркутская Область
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