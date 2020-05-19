Крупный пожар вспыхнул на предприятии под Иркутском

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Крупный пожар вспыхнул на предприятии по производству деревянных паллет на территории промышленной зоны в населенном пункте Чунский Иркутской области , возгорание удалось ликвидировать на площади более 2 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В промышленной зоне микрорайона Северный загорелась кровля одноэтажного … здания по производству деревянный паллет. Пожар удалось полностью ликвидировать на площади 2115 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий возгорания привлекались 26 человек и 9 единиц техники.