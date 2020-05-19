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Российский полицейский погиб при падении с 24-этажного дома 

Lenta.ru 10 минут назад
Полицейский выпал с 24-го этажа
Фото: сервис Google Street View
В Петербурге погиб полицейский при падении с 24-этажного дома. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, сотрудник правоохранительных органов был найден мертвым у дома 84 на улице Бабушкина в Невском районе города около шести часов утра 19 мая. После установления личности оказалось, что он работал участковым уполномоченным 52-го отдела полиции по Красногвардейскому району.
Началась проверка, в ходе которой будут выясняться обстоятельства гибели сотрудника МВД. По предварительной версии, он умер после падения с высоты. Точную причину установят судмедэксперты.
Погибший проживал примерно в километре от места трагедии. 20 мая ему бы исполнилось 39 лет. У него остались двое дочерей.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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