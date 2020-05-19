Полицейский выпал с 24-го этажа

Полицейский погиб в Санкт-Петербурге в результате падения с высоты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у 24-этажного дома №84 по улице Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга лежит человек и не двигается.

На место выехала дежурная группа. Полицейские обнаружили мужчину без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали его смерть. Ее точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Согласно предварительной версии, мужчина скончался в результате падения с высоты.

Правоохранители установили, что погибший был их коллегой — участковым уполномоченным 52-го отдела управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. Он жил неподалеку от места гибели, воспитывал двух дочерей, завтра ему исполнилось бы 39 лет.