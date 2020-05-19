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Спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и Ногинска выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В рамках поручения президента РФ Владимира Путина МЧС России направляет в республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона. Данные мероприятия проводятся в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в субъекте. 19 мая автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и Ногинска с необходимым для работ оборудованием", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в работе будет задействовано 140 человек личного состава и 26 единиц техники.

"Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", — отмечается в сообщении.

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