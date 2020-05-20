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В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19
Фото: РИА Новости
Мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал шестым умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"У мужчины 56 лет, проживавшего в Тамбове, страдавшего гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, ожирением, заболевание началось с острой респираторной вирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Пациента госпитализировали в областную клиническую больницу с признаками двухсторонней пневмонии.
"Несмотря на проводимое интенсивное лечение, в том числе искусственную вентиляцию легких, смерть наступила на 4-й день с момента госпитализации. По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19… Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", — говорится в сообщении.
Всего в Тамбовской области на 19 мая выявлено 2069 заболевших COVID-19, из них 579 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Общество , Самоизоляция , Тамбов , Тамбовская Область
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