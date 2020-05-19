Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка выносила алмазы в нижнем белье с крупнейшего производства страны 

Lenta.ru 16 минут назад
Россиянка выносила со склада алмазы в нижнем белье
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела главного специалиста компании «Алроса» Елены Каннуниковой, которая с 2006 года выносила в нижнем белье алмазы со склада предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в преступную группу входили пять человек, двое из них полностью признали свою вину, заключили сделку со следствием и дали показания на сообщников. Как установило следствие, Каннуникова приобрела у знакомого так называемые технические алмазы, используемые в производстве инструментов, и подменяла ими ювелирные камни, которые похищала со склада крупнейшего производителя страны. Ее сообщники отвечали за сбыт похищенных камней.
Сотрудники ФСБ задержали Каннуникову 6 июня 2019 года с поличным, когда она в очередной раз несла алмазы в нижнем белье на 22 миллиона рублей.
В результате систематических хищений высококачественного алмазного сырья ущерб предприятию «Алроса» превысил 300 миллионов рублей.
В ходе обысков оперативники изъяли у подозреваемых 500 необработанных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов. Также были найдены наличными свыше двух миллионов долларов и 500 тысяч евро. Были обнаружены ювелирные изделия мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Каннуникова и двое ее поддельников не признают вину во вмененных им обвинениях: краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
Последние новости
За сутки в России выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом За сутки в России выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом Предсказано избавление от других вирусов после победы над COVID-19 Предсказано избавление от других вирусов после победы над COVID-19 Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби
Комментарии 1
Происшествия , ФСБ , Алроса , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
02:07
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение