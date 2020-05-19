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Россиянка с помощью нижнего белья украла алмазы на 300 млн 

Мария Иванова 41 минуту назад
Россиянка выносила со склада алмазы в нижнем белье
Фото: РИА Новости
Следственный комитет (СК) России обвинил главного специалиста АК «Алроса» Елену Канунникову в похищении драгоценностей со склада на общую сумму в 300 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
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По данным издания, в СК завершили расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценностей, главными фигурантами которого стали Канунникова, ее приятель Владимир Табидзе и безработный москвич Владимир Гординский.
Следователи пришли к выводу, что кражи происходили с 2006 года. По их версии, Канунникова выносила высококачественное алмазное сырье в нижнем белье, заменяя камни более дешевыми алмазами, используемыми для производства инструментов.
Следователи считают, что Каннуникова вступила в сговор с бывшим работником предприятия, который после увольнения
организовал компанию, связанную с обработкой технических алмазов. Именно у него женщина приобретала дешевое сырье для замены, считают в СК.
По версии следствия, украденные алмазы попадали к приятелю Канунниковой, гражданину России и Грузии Табидзе, а от него — Гординскому, занимавшемуся сбытом камней.
Как писал «Рамблер», в июне прошлого года сотрудники ФСБ задержали Канунникову при попытке вынести в нижнем белье со склада партию алмазов стоимостью 22 миллиона рублей. Затем были задержаны Табидзе, Гординский и их покупатель, который сейчас находится под домашним арестом.
При обысках в квартирах Канунниковой, Табидзе и Гординского нашли 500 алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов, также у них обнаружили более двух миллионов долларов и 500 тысяч евро наличными.
Канунникову, Табидзе и Гординского отправили в СИЗО. Своей вины они не признают.
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Происшествия , ФСБ , Алроса , СКР , ФСИН
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