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Депутат Уссурийска избил сотрудницу аппарата гордумы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Депутат избил сотрудницу аппарата гордумы
Фото: РИА Новости
Сотрудник аппарата Уссурийской думы подала заявление в полицию о нанесении побоев от городского депутата Александра Шестуна и его помощника, сообщил представитель думы.
«Сегодня на совместном заседании постоянных депутатских комиссий проходило обсуждение отчета главы Уссурийского городского округа по итогам работы за 2019 году. Этот вопрос вызвал со стороны представителей партии КПРФ бурное возмущение. В результате депутат Александр Владимирович Шестун (избирательный округ №21) и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы», — сообщил РИА «Новости» источник.
По его словам, сотрудница аппарата гордумы обратилась в травмпункт и получила лист о временной нетрудоспособности. Также она подала в правоохранительные органы заявление о нанесении вреда здоровью.
Дума Уссурийска
В свою очередь представитель регионального отделения КПРФ сообщил, что вопрос об исключении Шестуна из партии будет рассматриваться только в случае признания его виновным в суде.
«Суд сначала должен решить. А до этого мы рассматриваем это как обычную провокацию, которую устроили в Уссурийске против активных коммунистов», — сказал он.
Ранее в отношении якутского депутата и гендиректора «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева возбудили уголовное дело за избиение подчиненного.
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Происшествия , Виктор Лебедев , Александр Шестун , Госдума , КПРФ , МВД , РИА Новости , Уссурийск
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