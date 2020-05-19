Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичка-инвалид возмутилась после получения нового штрафа за нарушение изоляции 

Газета.Ru 55 минут назад
Инвалид первой группы Ирина Карабулатова, которой накануне аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции, сообщила об новом "письме счастья" от Госуслуг.
Она написала в Facebook, что получила новое извещение 18 мая почти сразу после извинений Главконтроля за первый штраф. Карабулатова возмутилась произошедшим и призвала отменить штрафы, выписанные по ошибке и, чтобы за россиянами "не следили".
"Никто не должен платить штрафы, несправедливо выписанные по ошибке", — отметила москвичка.
Ранее сообщалось, что в Москве оштрафовали профессора РУДН Ирину Карабулатову на 4 тыс. руб. за отсутствие приложения "Социальный мониторинг", предназначенного для контроля перемещения людей с COVID-19 и ОРВИ. При этом смартфон женщины не позволяет установить данное приложение.
Газета.Ru: последние новости
Москвичка-инвалид возмутилась после получения нового штрафа за нарушение изоляции Москвичка-инвалид возмутилась после получения нового штрафа за нарушение изоляции Записавшую матерное поздравление судью на Кубани уволили Записавшую матерное поздравление судью на Кубани уволили Землетрясение в 5,8 баллов произошло в районе Крита Землетрясение в 5,8 баллов произошло в районе Крита
Происшествия , Видео , РУДН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
5 причин поражения США в войне с Россией
5 причин поражения США в войне с Россией
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение