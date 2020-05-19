Инвалид первой группы Ирина Карабулатова, которой накануне аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции, сообщила об новом "письме счастья" от Госуслуг.

Она написала в Facebook, что получила новое извещение 18 мая почти сразу после извинений Главконтроля за первый штраф. Карабулатова возмутилась произошедшим и призвала отменить штрафы, выписанные по ошибке и, чтобы за россиянами "не следили".