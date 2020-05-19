Инвалид первой группы Ирина Карабулатова, которой накануне аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции, сообщила об новом "письме счастья" от Госуслуг.
Она написала в Facebook, что получила новое извещение 18 мая почти сразу после извинений Главконтроля за первый штраф. Карабулатова возмутилась произошедшим и призвала отменить штрафы, выписанные по ошибке и, чтобы за россиянами "не следили".
"Никто не должен платить штрафы, несправедливо выписанные по ошибке", — отметила москвичка.
Ранее сообщалось, что в Москве оштрафовали профессора РУДН Ирину Карабулатову на 4 тыс. руб. за отсутствие приложения "Социальный мониторинг", предназначенного для контроля перемещения людей с COVID-19 и ОРВИ. При этом смартфон женщины не позволяет установить данное приложение.