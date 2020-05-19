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Около полусотни больниц «заминировали» в Москве 

News.ru и ещё 13 1 час назад
Около полусотни больниц «заминировали» в Москве
Фото: РИА Новости
Экстренные службы столицы получили сообщения о взрывных устройствах медицинских учреждениях. Неизвестные «заминировали» примерно 50 больниц.
В настоящий момент здания проверяют кинологи, передаёт ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Они ищут подозрительные предметы и взрывные устройства.
Как писал NEWS.ru, 16 мая все инфекционные больницы, родильные дома и станции метрополитена столицы получили анонимные сообщения об угрозах взрыва.
9 мая после подобных сообщений кинологи и полицейские обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.
Волна «минирований» в российских городах началась в конце прошлого года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолёты, школы и больницы.
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