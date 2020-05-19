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Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции 

Lenta.ru 1 час назад
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
Фото: соцсети
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая прикована к постели и почти год не выходит из дома, сообщила, что снова получила отмененный ранее штраф за нарушение самоизоляции. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.
По словам Карабулатовой, новое уведомление о необходимости оплатить штраф пришло ей на почту 18 мая. Женщина заявила, что его не аннулировали.
«Как и следовало ожидать, скандал сведут к извинениям перед одной конкретной личностью», — добавила она.
О первом штрафе в четыре тысячи рублей, полученном за нарушение самоизоляции, стало известно 18 мая. Карабулатова записала видео, в котором рассказала, что у нее первая группа инвалидности и слабые легкие, из-за чего она часто болеет. В период пандемии у нее обострился тонзиллит, вызванная на дом врач диагностировала ОРВИ.
После посещения врача Карабулатова не установила на свой телефон приложение «Социальный мониторинг», которое позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ — ее телефон не поддерживает такую функцию. В этом случае власти должны были сами обеспечить ей доступ к приложению, но вместо этого выписали штраф.
Женщина не смогла оспорить штраф, так как ей отказали в Главном контрольном управлении Москвы. Позднее там сообщили, что «подробно разберутся в ситуации». Вечером 18 мая стало известно, что штраф аннулировали.
По данным на 18 мая в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.
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Происшествия , РУДН , Москва
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