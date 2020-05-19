Судьи Мосгорсуда заразились коронавирусом

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Медики обнаружили коронавирус у двух судей Мосгорсуда и двоих сотрудников аппарата ведомства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой.

"Два случая заражения коронавирусом выявлены у двух федеральных судей и еще у двоих сотрудников аппарата. Все заболевшие находятся на самоизоляции, они проходят лечение дома и уже идут на поправку", — сказала пресс-секретарь агентству.

Она отметила, что все заражения произошли на майских праздниках и инфицированные не успели вернуться на работу.

По словам пресс-секретаря, указанные судьи работают в уголовной и гражданской коллегиях.