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Мэра одного из округов Сахалина поймали за браконьерствео 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
Мэра на Сахалине поймали за браконьерствео
Фото: ТК «Звезда»
По словам самого чиновника, он никаких правил охоты не нарушал.
На Сахалине мэра Охтинского района Сергея Гусева оштрафовали за нарушение правил охоты.
По словам директора департамента по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии Сахалинской области Сергея Прохоренко, в ходе рейда была задержаны двое мужчин, один из которых был Гусев. У мужчин при себе были обнаружены 12 гусей, 45 уток, из них 19 самок, отстрел которых запрещен.
«По факту незаконного отстрела самок уток и превышения суточной нормы добычи пернатой дичи против данных лиц возбуждены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, материалы переданы в полицию», — заявил Прохоренко.
Он также отметил, что мэр Охтинского района ранее уже пререкался по аналогичному делу к административной ответсвенности и был лишен права на осуществление охоты. Однако в этом году ему был возвращен охотничий билет по истечении срока исполнения наказания.
Между тем сам Гусев утверждает, что никаких правил не нарушал, передает РИА Новости. По словам мэра, утки сверх нормы являются подранками, которых оставили другие охотники, а он просто подобрал их. Мэр также подчеркнул, что он все равно оплатит штраф.
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Происшествия , Сергей Гусев , РИА Новости
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