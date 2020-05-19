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Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
В Сочи молодой человек вышел на пробежку, несмотря на действующий режим самоизоляции. В одном из дворов к нему обратились сотрудники росгвардии с требованием объяснить свое нахождение на улице. Спортсмен решил не общаться с росгвардейцами и побежал. В небольшом дворе его пытались поймать пятеро представителей закона. Однако молодому человеку удалось уйти. Он забежал в подъезд. Все происходящее снимал на видео один из жильцов дома. Позже выяснилось, что бегуна все-таки поймали. Его вывел на улицу сотрудник полиции и доставил в отделение. Теперь спортсмену грозит 2 штрафа.
Происшествия , Видео , Росгвардия , Сочи
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