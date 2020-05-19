В Сочи молодой человек вышел на пробежку, несмотря на действующий режим самоизоляции. В одном из дворов к нему обратились сотрудники росгвардии с требованием объяснить свое нахождение на улице. Спортсмен решил не общаться с росгвардейцами и побежал. В небольшом дворе его пытались поймать пятеро представителей закона. Однако молодому человеку удалось уйти. Он забежал в подъезд. Все происходящее снимал на видео один из жильцов дома. Позже выяснилось, что бегуна все-таки поймали. Его вывел на улицу сотрудник полиции и доставил в отделение. Теперь спортсмену грозит 2 штрафа.
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия , Видео , Росгвардия , Сочи
Читайте также