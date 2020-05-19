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Появилось видео столкновений с полицией в Париже 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В пригороде Парижа молодые люди устроили акцию протеста. Причиной стала смерть одного подростка в результате аварии. В итоге протест перешел в стычку с сотрудниками полиции. Подростки начали жечь автобусные остановки и мусорные баки, громили витрины магазинов и взрывали фейерверки. После этого на место акции были направлены полицейские, чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу. В итоге все переросло в столкновение подростков с представителями власти. Зачинщики беспорядков винят в смерти 18-летнего тинейджера полицейских. Индидент произошел ранее. Юноша ехал на большой скорости на своем мотоцикле без шлема и столкнулся с открытой дверью полицейского автомобиля.
Происшествия , Видео
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