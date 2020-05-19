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Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве на улице Малышева отряд СОБР провел спецоперацию по обезвреживанию стрелка. Стрелком оказался житель столицы 1999 года рождения. Он открыл огонь из окна своей квартиры, выпустив при этом несколько очередей по 10-20 выстрелов. Бойцам СОБР пришлось забраться на крышу здания. Видимо, чтобы контролировать действия стрелка и иметь возможность спуститься к окну стрелявшего. На видео не попали кадры самого задержания. Но известно, что стрелка удалось обезвредить. Сейчас он доставлен в отделение полиции, с ним работают следователи. Причины его поступка пока неизвестны. При стрельбе никто не пострадал.
Происшествия , Видео , Москва
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