Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У московского детсада нашли труп в маске и со спущенными штанами 

Уника Новости 32 минуты назад
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Фото: Наталья Мущинкина
В Москве на проспекте Вернадского недалеко от детского сада было обнаружено дело мужчины средних лет. Инцидент произошел накануне.
Погибший мужчина лежал лицом вниз. При этом у него были спущены до колен штаны, а на лице надета медицинская маска, сообщает телеканал Рен ТВ.
Правоохранители, прибывшие на место преступление при осмотре тела следов воздействия не обнаружили. При этом точную причину смерти можно будет назвать только после экспертизы.
По предварительным данным погибшим является 39-летний житель Самарской области. Пока его имя не раскрывается.
В ходе проверки будет установлено, чем мужчина занимался в Москве, что делал возле детского сада, а также обстоятельства смерти.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Уника Новости: последние новости
В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали прикованную к постели женщину В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали прикованную к постели женщину В реке нашли тело профессора ГУУ с камнями в брюках В реке нашли тело профессора ГУУ с камнями в брюках В Москве мужчина выпал из окна коронавирусной больницы В Москве мужчина выпал из окна коронавирусной больницы
Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Xiaomi создала маску от коронавируса
Xiaomi создала маску от коронавируса
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Названа еще одна особенность коронавируса
00:52
Названа еще одна особенность коронавируса
В мире
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение