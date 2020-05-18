Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве

Москве на проспекте Вернадского недалеко от детского сада было обнаружено дело мужчины средних лет. Инцидент произошел накануне.

Погибший мужчина лежал лицом вниз. При этом у него были спущены до колен штаны, а на лице надета медицинская маска, сообщает телеканал Рен ТВ.

Правоохранители, прибывшие на место преступление при осмотре тела следов воздействия не обнаружили. При этом точную причину смерти можно будет назвать только после экспертизы.

По предварительным данным погибшим является 39-летний житель Самарской области. Пока его имя не раскрывается.

В ходе проверки будет установлено, чем мужчина занимался в Москве, что делал возле детского сада, а также обстоятельства смерти.