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Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве 

Вероника Полынина 5 минут назад
Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова с балкона жилого дома в столичном районе Текстильщики, передает ТАСС.
«Неизвестный стреляет с балкона жилого дома из оружия, конструктивно схожего с автоматом Калашникова», — рассказал источник агентства.
Инцидент произошел на улице Малышева. На место прибыли сотрудники полиции и СОБР. О пострадавших не сообщается.
Издание Life.ru со ссылкой на очевидцев передает, что мужчина с автоматом периодически выходит на балкон четвертого этажа и стреляет очередями.
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Москва
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