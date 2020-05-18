Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве 

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Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова с балкона жилого дома в столичном районе Текстильщики, передает ТАСС

«Неизвестный стреляет с балкона жилого дома из оружия, конструктивно схожего с автоматом Калашникова», — рассказал источник агентства.

Инцидент произошел на улице Малышева. На место прибыли сотрудники полиции и СОБР. О пострадавших не сообщается.