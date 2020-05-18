В семье погибшего бортпроводника SSJ-100 новая беда 

Отец бортпроводника Максима Моисеева , погибшего при пожаре в самолете SSJ-100 в Шереметьево , отсудил его долю в квартире.

Как сообщает НТВ Дмитрий Моисеев бросил семью, когда его сыну Максиму было два года. С тех пор с семьей не общался, а после смерти сына заявил о намерении получить половину доли Максима в квартире и часть страховых выплат и выиграл дело.

«Как мы развелись, он его ни разу не видел. У него не нашлось времени с ним встретиться. Мы не были против, ему никто не запрещал», — рассказала мать бортпроводника Юлия Карева.

Сам Дмитрий Моисеев утверждает, что общался с сыном и даже переводил деньги на его содержание. По его словам, 90% слов бывшей жены — полная ложь.

Семья Максима Моисеева намерена подать апелляцию на решение суда.

Как сообщал «Рамблер», 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб. В числе погибших был 21-летний бортпроводник Максим Моисеев — он до последнего помогал выбраться пассажирам из горящей хвостовой части лайнера.