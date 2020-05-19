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В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре 

Газета.Ru и ещё 2 21 минуту назад
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре
Фото: ТАСС
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
"Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани при содействии сотрудников регионального УФСБ пресекли противоправное массовое мероприятие", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на многих не было масок. Полиция составила 13 протоколов на отдыхающих, работники бара будут привлечены к административной ответственности.
В Рязанской области из-за коронавируса закрыты бары и рестораны. Заведения общественного питания могут продавать еду только на вынос. Также запрещены массовые мероприятия.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Рязань
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