Стена жилого дома обвалилась в Одессе 

Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел днем в понедельник, 18 мая по улице Торговая, дом № 20.

Уточняется, что стена обрушилась частично — с первого по третий этаж. В данный момент спасатели ищут пострадавших, а также занимаются разбором конструкций. Всего задействовано 42 человека и девять единиц техники.

В данный момент выясняется информация о жертвах и пострадавших, передает РИА Новости.

Позже в Сети появились кадры с места происшествия. По словам одной из жительниц дома, в здании могут еще находиться люди, в том числе и дети.

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