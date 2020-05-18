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Известный столичный профессор загадочно погиб 

Вероника Полынина и ещё 1 21 минуту назад
Известный столичный профессор загадочно погиб
Фото: ТАСС
В Костромской области обнаружено тело профессора Государственного университета управления Юрия Мантурова, передает ТАСС.
Тело профессора, пропавшего в ноябре 2019 года, было найдено в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута. В брюках погибшего находилась сумка, набитая камнями. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.
Мантурову было 54 года, он проживал в Люберцах и преподавал в Государственном университете управления. 1 ноября 2019 года он поехал на работу и не вернулся. Профессора разыскивали во Владимирской, Ивановской, Костромской областях, активное участие в поисках принимали студенты.
Ранее «Рамблер» писал, что в одном из частных отелей в Адлере было найдено тело постояльца из Владимирской области со следами пыток.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Костромская Область
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