Известный столичный профессор загадочно погиб 

Тело профессора, пропавшего в ноябре 2019 года, было найдено в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута. В брюках погибшего находилась сумка, набитая камнями. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Мантурову было 54 года, он проживал в Люберцах и преподавал в Государственном университете управления. 1 ноября 2019 года он поехал на работу и не вернулся. Профессора разыскивали во Владимирской, Ивановской, Костромской областях, активное участие в поисках принимали студенты.

Ранее «Рамблер» писал, что в одном из частных отелей в Адлере было найдено тело постояльца из Владимирской области со следами пыток.