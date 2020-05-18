Известный столичный профессор загадочно погиб

Прокуратура Костромского района завела уголовное дело по факту гибели преподавателя московского государственного университета управления — сообщает K1NEWS.RU. Учёного разыскивали с 1 ноября 2019 года в нескольких регионах страны. В этот вечер после ухода из университета его никто не видел.

Известно, что во Владимире он покупал билет до Костромы. На этом след мужчины оборвался.

Студенты московского университета развернули целую акцию с просьбой найти и спасти их любимого преподавателя.

И вот 11 апреля этого года тело 53-летнего профессора нашли в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута — это недалеко от Сущево. В его брюках находилась сумка, набитая камнями с берега. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили, но уголовное дело завели по статье «убийство». Расследование продолжается.