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Известный московский профессор загадочно погиб в Костромском районе 

k1news.ru 33 минуты назад
Известный столичный профессор загадочно погиб
Фото: ТАСС
Прокуратура Костромского района завела уголовное дело по факту гибели преподавателя московского государственного университета управления — сообщает K1NEWS.RU. Учёного разыскивали с 1 ноября 2019 года в нескольких регионах страны. В этот вечер после ухода из университета его никто не видел.
Известно, что во Владимире он покупал билет до Костромы. На этом след мужчины оборвался.
Студенты московского университета развернули целую акцию с просьбой найти и спасти их любимого преподавателя.
И вот 11 апреля этого года тело 53-летнего профессора нашли в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута — это недалеко от Сущево. В его брюках находилась сумка, набитая камнями с берега. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили, но уголовное дело завели по статье «убийство». Расследование продолжается.
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