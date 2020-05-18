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Из розеток в российской многоэтажке полилась вода 

Lenta.ru 1 час назад
Из розеток в многоэтажке полилась вода
Фото: Данил Кононов
В Тюмени жители многоэтажного дома №70 на Профсоюзной улице пожаловались на потоп. Недавно подрядчик снял с дома кровлю, но не положил сверху укрывной материал, в результате чего весь подъезд залило, а в лифтовой шахте замкнуло проводку. Об этом пишет Znak.
Местный житель Данил Кононов рассказал изданию, что работы начались еще 11 мая, но потом остановились, поскольку не было стройматериалов. Из-за потопа пострадали как минимум три квартиры на девятом и восьмом этажах, также в воде оказался весь подъезд.
«Подрядчика найти не можем. Вчера приезжали из администрации, службы заказчика. Сфотографировали работу субподрядной организации, якобы укладывающую временное укрытие от осадков, после которого при первом дожде начался потоп. В квартирах течет вода из выключателей и розеток. Счетчики полные воды», — пожаловался Кононов.
В компании ООО «Стройтандем», с которой местная УК заключила контракт на 4,5 миллиона рублей, сказали, что «это же вода, она везде найдет дорогу» и пообещали выплатить компенсации. «Но что-то, видимо, не до конца продумали. Как нам показалось, укрыли крышу полностью. Сейчас занимаемся, устраняем проблему», — заявили в организации.
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