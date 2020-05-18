Троим россиянам на Шри-Ланке грозит штраф 

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Задержанные ранее на Шри-Ланке россияне обвиняются в нанесении вреда окружающей среде, по предварительным данным, им грозит штраф, говорится в сообщении МИД РФ

"Двадцать шестого февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) были задержаны трое российских граждан по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных, количество которых устанавливается следствием", — говорится в сообщении министерства.

Благодаря усилиям посольства, все трое подозреваемых четвертого апреля были освобождены из тюрьмы под подписку о невыезде, на 28 мая назначено заседание суда.

"По предварительным данным, россиянам может грозить штраф, размер которого будет определен после установления нанесенного ущерба. Упомянутые граждане России пользуются услугами местного адвоката. Посольство помогает подобрать для них переводчика и предпринимает необходимые меры в целях обеспечения их прав", — добавили в министерстве.