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Избивший оголившую грудь в метро россиянку избежал уголовного дела 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Мужчина, избивший жительницу Москвы, которая оголила грудь в метро, избежал уголовного дела. Об этом сообщила подруга пострадавшей Карина Графенберг на своей странице во «ВКонтакте».
Девушка также опубликовала постановление МВД, в котором сказано, что в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.
Графенберг рассказала об избиении своей подруги в феврале 2020 года. По ее словам, подруга ехала с друзьями в метро, когда к ней подошел незнакомый молодой человек и сел рядом, чтобы познакомиться. Он попросил девушку показать грудь для фото и та согласилась.
После этого знакомый молодого человека, наблюдавший за происходящим, начал оскорблять девушку и требовать, чтобы она вышла из вагона. Получив отказ, мужчина якобы подошел к ней и начал бить ее кулаком в лицо, угрожая изнасилованием и убийством, а также оскорбляя других людей «на почве национальности и пола». Он пытался скрыться, но его задержали зашедшие на станции сотрудники полиции.
Как писала Графенберг, у нее остались синяки, а у ее подруги была рассечена губа, отколот кусок зуба. Ей также повредили глаз, а лицо опухло от гематом.
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Происшествия , Видео , Криминал , МВД , Москва
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