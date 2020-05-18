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Трехлетний мальчик выпал из окна в Архангельске 

ИА Regnum 1 час назад
Трехлетний мальчик выпал из окна в Архангельске
Фото: РИА Новости
В Архангельске из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпал ребенок. Следователи начали проверку.
Как сообщили ИА REGNUM в СУ КР по Архангельской области и НАО, 3-летний мальчик выпал из окна квартиры в то время, когда его мама на несколько минут отлучилась из детской комнаты на кухню.
«В настоящее время ребенок с подозрением на сотрясение головного мозга находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Архангельске упал с балкона, расположенного на девятом этаже, трехлетний мальчик. Ребенок остался жив. Во время ЧП родители были дом. Аналогичный случай произошел 8 мая — из окна седьмого этажа выпал маленький мальчик. Ребенок находился под присмотром старшего брата.
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Происшествия , СКР , Архангельск
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