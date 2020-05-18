Ливия выдвинула обвинения против двух россиян 

Обвинения в отношении двух российских граждан выдвинуты Генпрокуратурой Правительства национального согласия Ливии

Обвиняют их в попытке вмешаться в президентские выборы в стране. Также утверждается, что обвиняемые встречались с Саифом аль-Исламом Каддафи, который является сыном экс-лидера страны Муаммара Каддафи , пишет РИА Новости, ссылаясь на полученные от адвоката задержанных сведения.

Подозреваемые — сотрудники Фонда защиты национальных ценностей. И, как утверждают представители организации, основным занятием Шугалея и Суэйфана было только наблюдение за ситуацией в стране.

Информация о том, что социолог Максим Шугалей и переводчик Самера Суэйфан были арестованы, появилась в июле прошлого года. Существовал еще третий подозреваемый, однако он успел покинуть страну еще до того, как операция ливийских спецслужб была начата.

Адвокат задержанных на данный момент не имеет информации о том, когда их могут выпустить на свободу. Кроме того, нет ясности относительно даты начала суда.