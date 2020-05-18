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Ливия выдвинула обвинения против двух россиян 

runews24.ru и ещё 4 43 минуты назад
Ливия выдвинула обвинения против двух россиян
Фото: Reuters
Обвинения в отношении двух российских граждан выдвинуты Генпрокуратурой Правительства национального согласия Ливии.
Обвиняют их в попытке вмешаться в президентские выборы в стране. Также утверждается, что обвиняемые встречались с Саифом аль-Исламом Каддафи, который является сыном экс-лидера страны Муаммара Каддафи, пишет РИА Новости, ссылаясь на полученные от адвоката задержанных сведения.
Подозреваемые — сотрудники Фонда защиты национальных ценностей. И, как утверждают представители организации, основным занятием Шугалея и Суэйфана было только наблюдение за ситуацией в стране.
Информация о том, что социолог Максим Шугалей и переводчик Самера Суэйфан были арестованы, появилась в июле прошлого года. Существовал еще третий подозреваемый, однако он успел покинуть страну еще до того, как операция ливийских спецслужб была начата.
Адвокат задержанных на данный момент не имеет информации о том, когда их могут выпустить на свободу. Кроме того, нет ясности относительно даты начала суда.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Муаммар Каддафи , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Ливия
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