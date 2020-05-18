В Москве заминировали семь «коронавирусных» больниц 

Семь больниц в Москве , в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, были заминированы неизвестными. Об этом собеседник в экстренных службах города сообщил РИА Новости.

По его словам, в Инфекционную клиническую больницу №1, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городские клинические больницы №8, №9, №15 и №19 поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там взрывных устройствах. Последнюю клинику собеседник агентства не упомянул.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 290,6 тысячи человек, число выздоровевших — 70,2 тысячи человек, число умерших — 2,7 тысячи человек.

В марте в России началась волна минирований пассажирских самолетов. Ни одно из анонимных сообщений не получило подтверждения. Ранее сообщалось, что под угрозой продолжения минирования самолетов авторы сообщений вымогают биткоины.