Швеция сообщила о самом мощном с 2008 года землетрясении 

Самое крупное с 2008 землетрясение было зафиксировано ночью 18 мая в шахтах заполярного шведского города Кируна . Об этом сообщает телеканал SVT.

По шкале Рихтера сила колебаний составила 4,8 балла, моментная магнитуда была равна 4,1.

Самое крупное предыдущее землетрясение — силой в 4,3 балла — случилось в 2008 в провинции Сконе, а еще раньше — в Шёвде в 1986. Землетрясение в Кируне заставило проснуться большую часть жителей города.

"Толчки в шахтах Кируны и Малмбергет (населенный пункт в коммуне Елливаре) время от времени случаются, но эти были в 30 раз сильнее", — сказал сейсмолог, преподаватель Упсальского университета Бьёрн Лунд.

По его словам, случающиеся в Швеции землетрясения подобной силы фиксируются сейсмографами в других странах Европы. В этот раз толчки в Кируне были замечены в Лунде, расположенном на самом юге Швеции в 1400 км.