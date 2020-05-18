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Швеция сообщила о самом мощном с 2008 года землетрясении 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Швеция сообщила о самом мощном с 2008 года землетрясении
Фото: ТАСС
Самое крупное с 2008 землетрясение было зафиксировано ночью 18 мая в шахтах заполярного шведского города Кируна. Об этом сообщает телеканал SVT.
По шкале Рихтера сила колебаний составила 4,8 балла, моментная магнитуда была равна 4,1.
Самое крупное предыдущее землетрясение — силой в 4,3 балла — случилось в 2008 в провинции Сконе, а еще раньше — в Шёвде в 1986. Землетрясение в Кируне заставило проснуться большую часть жителей города.
"Толчки в шахтах Кируны и Малмбергет (населенный пункт в коммуне Елливаре) время от времени случаются, но эти были в 30 раз сильнее", — сказал сейсмолог, преподаватель Упсальского университета Бьёрн Лунд.
По его словам, случающиеся в Швеции землетрясения подобной силы фиксируются сейсмографами в других странах Европы. В этот раз толчки в Кируне были замечены в Лунде, расположенном на самом юге Швеции в 1400 км.
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Происшествия , Кируна , Швеция
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