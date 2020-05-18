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Саратовец надругался над заболевшей коллегой, и угрожал убить 

Аргументы Недели и ещё 1 58 минут назад
Россиянин изнасиловал заболевшую коллегу
Фото: Аргументы Недели
В Саратове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который надругался над своей заболевшей коллегой после корпоратива на работе. Мужчина возвращался с мероприятия поздно ночью и решил заглянуть к женщине домой.
26 июня 2019 года подозреваемый возвращался с праздничного мероприятия в состоянии алкогольного опьянения. Девушку удивило неожиданное появление товарища, но она приняла это за проявление заботы и позволила зайти в квартиру. После мужчина начал оказывать знаки внимания, что не понравилось потерпевшей. Тогда, угрожая убийством, он надругался над ней и покинул помещение.
«Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, устанавливающей ответственность за деяние, в совершении которого обвиняется мужчина, составляет 10 лет лишения свободы», — пояснили в пресс-службе СК РФ.
Однако вину подозреваемый не признает. При этом следователи собрали достаточно доказательств для его разоблачения.
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Комментарии 1
Происшествия , СКР , Саратов
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