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Погоня росгвардейцев за нарушителем карантина попала на видео 

Павел Тиунов и ещё 3 44 минуты назад
Пациент сочинского обсерватора благодаря природной ловкости и скоростному бегу смог уйти от наказания за нарушение режима самоизоляции несмотря на то, что в погоню за ним бросились сразу четыре сотрудника Росгвардии. Видео забега опубликовал Telegram-канал Mash.
На записи видно, как во дворе обсерватора к молодому человеку приближается правоохранитель. При этом нарушитель самоизоляции пытается держать дистанцию: он делает несколько шагов назад, а потом и вовсе бросается наутек. Правоохранитель бежит за ним следом, но заметно проигрывает в скорости. На помощь коллеге решили прийти еще трое росгвардейцев, пытаясь взять нарушителя наперерез.
Впрочем, парень проявил недюжинную ловкость: сумел изящно обогнуть правоохранителей и, сделав круг, забежать в подъезд медучреждения, куда, судя по всему, росгвардейцам вход запрещен.
Погоня проходила под пристальным вниманием других пациентов обсерватора, которые поддержали спортсмена, в конце забега поаплодировали ему, а также предупредили правоохранителей о запрете заходить внутрь здания.
«Э, куда пошёл. Вам нельзя!» — слышен голос за кадром.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак раскритиковала нарушителей режима самоизоляции. Светская львица посоветовала всем желающим выйти на улицу сесть у очистителя воздуха и представить себя на берегу озера Байкал.
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Происшествия , Видео , Ксения Собчак , Росгвардия
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