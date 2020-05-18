Пациент сочинского обсерватора благодаря природной ловкости и скоростному бегу смог уйти от наказания за нарушение режима самоизоляции несмотря на то, что в погоню за ним бросились сразу четыре сотрудника Росгвардии . Видео забега опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как во дворе обсерватора к молодому человеку приближается правоохранитель. При этом нарушитель самоизоляции пытается держать дистанцию: он делает несколько шагов назад, а потом и вовсе бросается наутек. Правоохранитель бежит за ним следом, но заметно проигрывает в скорости. На помощь коллеге решили прийти еще трое росгвардейцев, пытаясь взять нарушителя наперерез.

Впрочем, парень проявил недюжинную ловкость: сумел изящно обогнуть правоохранителей и, сделав круг, забежать в подъезд медучреждения, куда, судя по всему, росгвардейцам вход запрещен.

Погоня проходила под пристальным вниманием других пациентов обсерватора, которые поддержали спортсмена, в конце забега поаплодировали ему, а также предупредили правоохранителей о запрете заходить внутрь здания.

«Э, куда пошёл. Вам нельзя!» — слышен голос за кадром.