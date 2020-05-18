Россиянин убил отца утюгом из-за 1,5 млн рублей 

Трагедия произошла в декабре 2018 года. Следователи выяснили, что обвиняемый набросился на своего родителя вскоре после продажи квартиры. Мужчина нанес отцу около 53 ударов руками, ногами, утюгом и другими предметами. От полученных травм потерпевший скончался, а его сын, завладев 1,5 миллиона рублей, скрылся с места преступления. Впоследствии подозреваемого задержали.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по двум статьям Уголовного кодекса (разбой и убийство) передано в Ханты-Мансийский окружной суд. Решения своей судьбы предполагаемый преступник дожидается в следственном изоляторе

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ростовской области суд приговорил к пожизненному заключению серийного убийцу Давида Сарабашяна. В суде была доказана его причастность к убийствам пятерых девушек. Примечательно, что маньяку 18 лет удавалось уходить от правосудия.