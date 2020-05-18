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Россиянин убил отца утюгом из-за 1,5 млн рублей 

Павел Тиунов и ещё 1 2 часа назад
Россиянин убил отца утюгом из-за 1,5 млн рублей
Фото: РИА Новости
В Нижневартовске 33-летний мужчина убил своего отца, чтобы забрать себе деньги от продажи квартиры, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса.
Трагедия произошла в декабре 2018 года. Следователи выяснили, что обвиняемый набросился на своего родителя вскоре после продажи квартиры. Мужчина нанес отцу около 53 ударов руками, ногами, утюгом и другими предметами. От полученных травм потерпевший скончался, а его сын, завладев 1,5 миллиона рублей, скрылся с места преступления. Впоследствии подозреваемого задержали.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по двум статьям Уголовного кодекса (разбой и убийство) передано в Ханты-Мансийский окружной суд. Решения своей судьбы предполагаемый преступник дожидается в следственном изоляторе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ростовской области суд приговорил к пожизненному заключению серийного убийцу Давида Сарабашяна. В суде была доказана его причастность к убийствам пятерых девушек. Примечательно, что маньяку 18 лет удавалось уходить от правосудия.
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Происшествия , ФСИН , Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ
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