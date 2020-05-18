Опубликовано видео спасения людей из горящего авто 

Санкт-Петербурге из горящего автомобиля смогли самостоятельно выбраться 4 человека. Видео спасения людей опубликовал Telegram-канал Life Shot. По данным источника, инцидент произошел на улице Евдокима Огнева.

Судя по кадрам, в момент, когда иномарка внезапно вспыхнула, в ней находились несколько мужчин. К несчастью, двери автомобиля заблокировались, и они не смогли сразу покинуть горящее транспортное средство. Однако кто-то из людей не растерялся и сообразил, что можно выбраться из салона машины через багажник. Все обстоятельства ЧП уточняются.