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Опубликовано видео спасения людей из горящего авто 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Санкт-Петербурге из горящего автомобиля смогли самостоятельно выбраться 4 человека. Видео спасения людей опубликовал Telegram-канал Life Shot. По данным источника, инцидент произошел на улице Евдокима Огнева.
Судя по кадрам, в момент, когда иномарка внезапно вспыхнула, в ней находились несколько мужчин. К несчастью, двери автомобиля заблокировались, и они не смогли сразу покинуть горящее транспортное средство. Однако кто-то из людей не растерялся и сообразил, что можно выбраться из салона машины через багажник. Все обстоятельства ЧП уточняются.
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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