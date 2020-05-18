В Московской области задержали серийного убийцу 

Московской области задержали серийного убийцу, причастного к смерти троих человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, фигурантом дела стал 25-летний уроженец Кургана, имеющий судимость за кражи. Он отправился на заработки в Германию на попутных машинах. По пути в заброшенном кафе на обочине Минского шоссе подозреваемый не поделил место для ночлега с двумя бродягам и забил их до смерти, а тела сбросил в колодец.

Весной курганец возвращался из Европы домой, проезжая через Воскресенский район Московской области. Там он познакомился с 52-летней женщиной, которую задушил в лесу из-за того, что она унизила его мужское достоинство. На месте преступления мужчина оставил отпечатки пальцев, по которым его нашли.