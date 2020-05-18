Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Прирост в 8926 человек стал самым низким за последнее время. Накануне был зафиксирован прирост в 9709 человек. За день до этого — 9200, еще днем ранее — 10 598.

У 40,1 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки после выздоровления выписали еще 2836 человек, 91 пациент с коронавирусом умер. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 70 209 пациентов, 2722 человека скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 81 регионе. Лидерами по количеству выявленных случаев стали следующие регионы: Москва (3238), Подмосковье (921), Санкт-Петербург (425), Нижегородская область (279), Свердловская область (130), Саратовская область (117), Брянская область (115), Калужская область (109), Красноярский край (107), Ульяновская область (106), Ярославская область (103), Владимирская область (99), по 94 — Рязанская область, Краснодарский край и Башкирия.

За ними следуют: Дагестан (89), Ростовская область (87), Чувашия (87), Ханты-Мансийский АО (86), Челябинская область (85), Тульская область (84), Тамбовская область (82), Татарстан (80), Курская область (79), Северная Осетия (75), Иркутская область (75), Пензенская область (71), Новосибирская область (71), Приморский край (71), Белгородская область (70), Ленинградская область (70).

Менее 70 новых случаев: Орловская область (68), Самарская область (66), Кабардино-Балкария (65), Ставропольский край (65), Волгоградская область (65), Омская область (65), Ямало-Ненецкий АО (59), Смоленская область (56), Бурятия (56), Липецкая область (54), Марий Эл (51), Хабаровский край (50).

Менее 50: Пермский край (49), Ивановская область (46), Тюменская область (46), Алтайский край (45), Воронежская область (44), Якутия (41), Забайкальский край (40), Коми (37), Астраханская область (36), Ингушетия (35), Оренбургская область (34), Мордовия (33), Архангельская область (32), Адыгея (32), Тыва (30), Калмыкия (28), Тверская область (27), Калининградская область (26), Хакасия (24), Вологодская область (23), Чечня (23), Новгородская область (21).

Менее 20: Псковская область (19), Томская область (18), Камчатский край (18), Амурская область (16), Карачаево-Черкессия (15), Мурманская область (12), Костромская область (10), Карелия (10), Крым (9), Курганская область (8), Кировская область (7), Кемеровская область (7), Удмуртия (5), Республика Алтай (3), Магаданская область (3), Севастополь (1).