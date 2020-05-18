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Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В Канаде во время демонстрационного тура «Операция „Вдохновение“» разбился самолет пилотажной группы The Snowbirds. Крушение реактивного учебно-тренировочного самолета Canadair CT-114 Tutor произошло в районе аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия) и попало в объектив камеры очевидцев.
Сообщается, что при падении летательный аппарат задел жилое строение, в результате чего возник пожар. Управлявший самолетом пилот успел катапультироваться. Но жертв избежать не удалось — погиб второй член экипажа.
Происшествия , Видео , Канада
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