Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде 

Канаде во время демонстрационного тура «Операция „Вдохновение“» разбился самолет пилотажной группы The Snowbirds. Крушение реактивного учебно-тренировочного самолета Canadair CT-114 Tutor произошло в районе аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия) и попало в объектив камеры очевидцев.

Сообщается, что при падении летательный аппарат задел жилое строение, в результате чего возник пожар. Управлявший самолетом пилот успел катапультироваться. Но жертв избежать не удалось — погиб второй член экипажа.