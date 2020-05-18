В Москве «заминировали» больницы, где лечат от COVID-19

Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступили угрозы взрывов в адрес семи лечебных учреждений. В их числе городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1", — сказал собеседник агентства.

Эвакуации нигде не проводились, отметил собеседник агентства.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.

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