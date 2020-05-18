Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19 

РИА Новости и ещё 33 1 час назад
В Москве «заминировали» больницы, где лечат от COVID-19
Фото: РИА Новости
Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили угрозы взрывов в адрес семи лечебных учреждений. В их числе городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1", — сказал собеседник агентства.
Эвакуации нигде не проводились, отметил собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Последние новости
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Комментарии 1
Происшествия , Новости Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы условия для запуска всех видов транспорта в РФ
Названы условия для запуска всех видов транспорта в РФ
В России прививку от коронавируса начали делать добровольцам
В России прививку от коронавируса начали делать добровольцам
Путин обратился к мусульманам РФ
Путин обратился к мусульманам РФ
Путин сделал заявление по коронавирусу
Путин сделал заявление по коронавирусу
Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус
Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
02:36
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
Оружие Армия
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение