В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом 

Общее число погибших больных с COVID-19 в столице увеличилось с 1580 до 1651 человека.

Москве за последние сутки скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сooбщили в оперативном штабе по контролю и мoнитoрингу ситуaции с COVID-19.

Накануне сообщалось о смерти 77 человек с коронавирусом. Таким образом общее число погибших больных увеличилось с 1580 до 1651 человека.

В понедельник, 18 мая, в Москве было зарегистрировано самое низкое с начала месяца число новых случаев инфицирования. За сутки в столице было выявлено 3 238 человек с коронавирусом. В общей сложности в Москве зарегистрировано 146 062 случая заражения COVID-19. После прохождения лечения из столичных больниц были выписаны 28 913 человек.