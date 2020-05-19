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В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом 

ТК «Звезда» и ещё 41 38 минут назад
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
Общее число погибших больных с COVID-19 в столице увеличилось с 1580 до 1651 человека.
В Москве за последние сутки скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сooбщили в оперативном штабе по контролю и мoнитoрингу ситуaции с COVID-19.
Накануне сообщалось о смерти 77 человек с коронавирусом. Таким образом общее число погибших больных увеличилось с 1580 до 1651 человека.
В понедельник, 18 мая, в Москве было зарегистрировано самое низкое с начала месяца число новых случаев инфицирования. За сутки в столице было выявлено 3 238 человек с коронавирусом. В общей сложности в Москве зарегистрировано 146 062 случая заражения COVID-19. После прохождения лечения из столичных больниц были выписаны 28 913 человек.
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Происшествия , Общество , Москва
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