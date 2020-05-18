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Тело московского профессора нашли в реке под Костромой 

News.ru и ещё 14 31 минуту назад
Тело московского профессора нашли в реке под Костромой
Фото: СК РФ
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения тела пропавшего в ноябре 2019 года профессора
Об этом на своём сайте сообщает прокуратура региона. Тело мужчины обнаружили в русле реки Кострома вблизи деревни Сущево. В брюках погибшего находилась сумка с камнями. Экспертиза показала, что останки принадлежат пропавшему без вести 1 ноября 2019 года жителю подмосковных Люберец, который преподавал в московском Государственном университете управления. Прокуратура устанавливает все обстоятельства гибели мужчины, имя которого не приводится.
Волонтерские организации в ноябре 2019 года в соцсетях призывали помочь в поисках профессора ГУУ Юрия Мантурова. 1 ноября Мантуров поехал на занятия в университет, но домой так и не вернулся. Кроме Подмосковья мужчину также искали во Владимирской, Ивановской и Костромской областях.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Санкт-Петербурге. 13 мая горожанин позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил труп, плавающий в Неве в Калининском районе. Прибывшие на место правоохранители достали тело мужчины. На руках трупа были резиновые перчатки, вся одежда погибшего была чёрного цвета.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ
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