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В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
Задержан подозреваемый в мошенничестве с масками
Фото: СК РФ
Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей. Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, однако в установленный срок медицинские маски не получил", — сказала Волк.
По ее словам, сотрудники полиции задержали злоумышленника в Московской области. В настоящее время мужчина подозревается в совершении аналогичного преступления на территории другого региона и уже находится под домашним арестом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , Москва
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