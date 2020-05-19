Задержан подозреваемый в мошенничестве с масками

Ирина Волк. Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России

"Злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей. Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, однако в установленный срок медицинские маски не получил", — сказала Волк.

По ее словам, сотрудники полиции задержали злоумышленника в Московской области. В настоящее время мужчина подозревается в совершении аналогичного преступления на территории другого региона и уже находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".