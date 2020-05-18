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Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Подмосковье сотрудники СОБРа задержали группу людей по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Рэкетиры насильно вывезли мужчину за город, где удерживали в частном доме, требуя заплатить им 200 000 рублей.
Похищенного отпустили лишь после того, как он согласился передать указанную сумму злоумышленникам у одного из подмосковных торговых центров на Московском шоссе. Однако на встречу с жаждущими легкой наживы бандитами явились представители спецотряда Росгвардии. В итоге рэкетиров задержали с поличным при передаче выкупа потерпевшим.
Происшествия , Видео , Росгвардия , Московская область
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