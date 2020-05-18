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В Ярославле медведь напал на прохожего 

ТАСС и ещё 18 1 час назад
Медведь в ночь на понедельник напал на мужчину в спальном районе Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
"Поступил мужчина в больницу № 9 Ярославля с рваной раной бедра, он утверждает, что на него напал медведь в Дзержинском районе города. Ему зашили раны, он отправлен на амбулаторное лечение", — сказала собеседница агентства.
По данным местных СМИ, отбиться от медведя мужчине помог таксист — он спугнул животное и отвез пострадавшего в ближайшую больницу. В соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлен бегущий по ночному Ярославлю медведь.
Животное вернулось в лес, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.
"В прошедшие выходные в районе Промышленного шоссе и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе — медведя. По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам", — говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, в регионе участились случаи захода диких животных в населенные пункты. Это ежегодное явление в весенний период.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Видео
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