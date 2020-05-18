Подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей

Подросток избил мужчину в подъезде жилого дома в Стерлитамаке, после того как тот вылил ведро воды на шумящую группу мальчиков, в инциденте, который, предположительно, произошел в апреле, разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкортостану.
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в одном из подъездов жилого дома в башкирском Стерлитамаке, на нем видно, как подросток несколько раз бьет по лицу мужчину, который пытается отбиваться палкой.
"Данный факт был выявлен сотрудниками управления МВД России по городу Стерлитамаку в ходе мониторинга сети интернет. По предварительным данным, конфликт между 50-летним местным жителем и 15-летним подростком произошёл в апреле, когда группа молодых людей находилась около одного из жилых домов и вела себя шумно. Мужчина вылил на них ведро воды", — пояснили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, участников инцидента доставили в полицию.
"В отношении родителей подростка составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних", — прокомментировали агентству в пресс-службе башкирской полиции.