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В Москве разыскивают пассажира, избившего таксиста и уехавшего на его машине 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Москве пассажир избил таксиста и уехал на его машине
Фото: РИА Новости
Столичная полиция разыскивает пассажира, который в ходе конфликта с водителем такси избил его и скрылся на его автомобиле. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Около 03:40 мск на Святоозерной улице между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого клиент нанес таксисту телесные повреждения, а затем сел за руль его автомобиля и скрылся в неизвестном направлении", — сказал собеседник агентства.
Как отметили в главке, в ходе оперативно-разыскных мероприятий похищенная машина была обнаружена брошенной во дворах недалеко от места происшествия.
"Злоумышленник разыскивается", — добавили в пресс-службе.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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