В Москве пассажир избил таксиста и уехал на его машине

Столичная полиция разыскивает пассажира, который в ходе конфликта с водителем такси избил его и скрылся на его автомобиле. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

"Около 03:40 мск на Святоозерной улице между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого клиент нанес таксисту телесные повреждения, а затем сел за руль его автомобиля и скрылся в неизвестном направлении", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в ходе оперативно-разыскных мероприятий похищенная машина была обнаружена брошенной во дворах недалеко от места происшествия.