Один из жителей Зеленограда чуть не выпал из окна третьего этажа многоэтажного жилого дома. Мужчина сидел на подоконнике лестничной клетки и с кем-то разговаривал. Все происходящее снимал житель дома напротив. Неожиданно герой видео полностью вылез из окна и повис снаружи здания, держась одной рукой за подоконник. Его схватили изнутри дома и попытались затащить обратно. Однако мужчина начал сопротивляться. Его с трудом удалось вернуть на лестничную клетку. Спасителем оказался сотрудник полиции, который также появился в кадре. Перед подъездом в этот момент уже дежурили сотрудники МЧС и скорая помощь на случай, если бы мужчина все-таки сорвался вниз.
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия , Видео , МЧС
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