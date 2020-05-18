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Сектанты попытались заживо похоронить студента 

Lenta.ru 28 минут назад
Сектанты попытались заживо похоронить студента
Фото: John Moore / Getty Images
В нигерийском штате Эбоньи сектанты похитили студента и попытались похоронить его заживо. Об этом сообщает местное издание The Punch.
Пострадавший, 20-летний Сандей Оджи, утверждает, что нападавшие приняли его за члена враждебного культа, неделю назад убившего их единоверца.
«Они запихнули меня на один из своих мотоциклов и умчались в Эколи, там выкопали яму, бросили меня в нее и засыпали песком по грудь», — рассказал он.
Сектанты не успели завершить начатое из-за проходивших мимо охотников.
«Я лежал внутри и задыхался, кричал, но тут они услышали приближающиеся шаги и убежали», — утверждает Оджи.
После нападения он попал в больницу. Полиция арестовала 36 членов секты, однако после досмотра большинство из них освободили. За решеткой остались девять подозреваемых.
В январе сообщалось, что в Панаме во время ритуала изгнания дьявола, устроенного в удаленном селении, погибли семь человек. Сектанты связали местных жителей и несколько дней избивали палками и Библиями, пытали и резали мачете, чтобы заставить покаяться.
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Происшествия , В мире , Криминал
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