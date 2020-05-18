Сектанты попытались заживо похоронить студента 

В нигерийском штате Эбоньи сектанты похитили студента и попытались похоронить его заживо. Об этом сообщает местное издание The Punch.

Пострадавший, 20-летний Сандей Оджи, утверждает, что нападавшие приняли его за члена враждебного культа, неделю назад убившего их единоверца.

«Они запихнули меня на один из своих мотоциклов и умчались в Эколи, там выкопали яму, бросили меня в нее и засыпали песком по грудь», — рассказал он.

Сектанты не успели завершить начатое из-за проходивших мимо охотников.

«Я лежал внутри и задыхался, кричал, но тут они услышали приближающиеся шаги и убежали», — утверждает Оджи.

После нападения он попал в больницу. Полиция арестовала 36 членов секты, однако после досмотра большинство из них освободили. За решеткой остались девять подозреваемых.

В январе сообщалось, что в Панаме во время ритуала изгнания дьявола, устроенного в удаленном селении, погибли семь человек. Сектанты связали местных жителей и несколько дней избивали палками и Библиями, пытали и резали мачете, чтобы заставить покаяться.